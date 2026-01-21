Charlamos Las Delicadezas Saint-Malo

Charlamos

Las Delicadezas 3 Rue Ange Fontan Saint-Malo

Début : 2026-02-18 19:00:00

fin : 2026-02-18 20:30:00

2026-02-18 2026-03-18

Envie de pratiquer ton espagnol dans une ambiance détendue et conviviale ?

Rejoins-nous pour la soirée Charlamos, une soirée 100% conversation en espagnol, autour d’une planche de Charcuterie et un verre.

Au programme De belles rencontres, de la bonne humeur, des conversations passionnantes

Soirée en petit comité 6 participants maximum

Réservation obligatoire .

Las Delicadezas 3 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 82 75 04 71

