Charlamos Las Delicadezas Saint-Malo
Charlamos Las Delicadezas Saint-Malo mercredi 18 février 2026.
Charlamos
Las Delicadezas 3 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-18 20:30:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-03-18
Envie de pratiquer ton espagnol dans une ambiance détendue et conviviale ?
Rejoins-nous pour la soirée Charlamos, une soirée 100% conversation en espagnol, autour d’une planche de Charcuterie et un verre.
Au programme De belles rencontres, de la bonne humeur, des conversations passionnantes
Soirée en petit comité 6 participants maximum
Réservation obligatoire .
Las Delicadezas 3 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 82 75 04 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Charlamos Saint-Malo a été mis à jour le 2026-01-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel