Charles Berling lit Camus Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Charles Berling lit Camus

24 avenue gustave Delory Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 20:00:00

fin : 2026-09-28 22:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Le comédien Charles Berling, accompagné de Bérengère Warluzel et du pianiste Rodolphe Menguy, propose une lecture musicale consacrée aux textes d’Albert Camus. Mêlant littérature et musique, cette soirée invite à redécouvrir la force et l’actualité de l’œuvre de l’écrivain dans une forme sensible et intimiste.

Le spectacle est précédé d’une rencontre avec le journaliste Jean-Michel Djian, qui apportera un éclairage sur l’œuvre et la pensée de Camus. Une soirée placée sous le signe du dialogue entre littérature, musique et réflexion contemporaine.

Lundi 28 septembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix.

Le comédien Charles Berling, accompagné de Bérengère Warluzel et du pianiste Rodolphe Menguy, propose une lecture musicale consacrée aux textes d’Albert Camus. Mêlant littérature et musique, cette soirée invite à redécouvrir la force et l’actualité de l’œuvre de l’écrivain dans une forme sensible et intimiste.

Le spectacle est précédé d’une rencontre avec le journaliste Jean-Michel Djian, qui apportera un éclairage sur l’œuvre et la pensée de Camus. Une soirée placée sous le signe du dialogue entre littérature, musique et réflexion contemporaine.

Lundi 28 septembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix. .

24 avenue gustave Delory Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 80 80 09 09

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English :

Actor Charles Berling, accompanied by Bérengère Warluzel and pianist Rodolphe Menguy, presents a musical reading dedicated to the works of Albert Camus. Blending literature and music, this evening invites you to rediscover the power and relevance of the writer’s work in a sensitive and intimate setting.

The performance is preceded by a discussion with journalist Jean-Michel Djian, who will shed light on Camus’s work and philosophy. An evening dedicated to the dialogue between literature, music, and contemporary thought.

Monday, September 28, 2026, at 8:00 p.m. (discussion at 6:30 p.m.), EDHEC Business School Auditorium in Roubaix.

L’événement Charles Berling lit Camus Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme