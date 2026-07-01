Vacances pour tous Atelier de réparation avec Anti_Fashion_Project Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Vacances pour tous Atelier de réparation avec Anti_Fashion_Project

17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-03

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de réparation. Ramenez un vêtement troué, déchiré, et repartez avec une pièce unique, en apprenant des techniques comme la réparation au fil d’or, en broderie sashiko… Un geste simple pour prolonger la vie des vêtements et changer notre regard sur l’usure.

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de réparation. Ramenez un vêtement troué, déchiré, et repartez avec une pièce unique, en apprenant des techniques comme la réparation au fil d’or, en broderie sashiko… Un geste simple pour prolonger la vie des vêtements et changer notre regard sur l’usure. .

17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 62 42 16 nouveaumonde@tissel.org

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English :

This summer, Tissel is opening its doors to young people, children, families, and organizations—for a series of free activities focused on zero waste and the environment.

For this event, Tissel and Anti_Fashion_Project are teaming up to offer a repair workshop. Bring in a garment with a hole or tear, and leave with a one-of-a-kind piece, while learning techniques such as gold thread repair and sashiko embroidery. A simple gesture to extend the life of your clothes and change the way we view wear and tear.

L’événement Vacances pour tous Atelier de réparation avec Anti_Fashion_Project Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme