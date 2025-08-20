Animation en famille Verdure révélée Roubaix
Animation en famille Verdure révélée Roubaix dimanche 12 juillet 2026.
Animation en famille Verdure révélée
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
2026-07-12
Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.
Cette semaine, **Verdure révélée **
Fougère pressée, feuille de vigne sulfatée, chlorophylle fixée.
Un herbier constitué de feuillages de notre jardin tinctorial et de notre collection au tanin surprenant. Pressez-vous à la cueillette.
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60
English :
Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.
This week, **Verdure revealed:**
Pressed fern, sulfated vine leaf, fixed chlorophyll.
A herbarium made up of foliage from our dye garden and our surprisingly tannic collection. Hurry up and pick.
