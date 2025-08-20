Animation en famille Verdure révélée Roubaix

Animation en famille Verdure révélée

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.

Cette semaine, **Verdure révélée **

Fougère pressée, feuille de vigne sulfatée, chlorophylle fixée.

Un herbier constitué de feuillages de notre jardin tinctorial et de notre collection au tanin surprenant. Pressez-vous à la cueillette.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.

This week, **Verdure revealed:**

Pressed fern, sulfated vine leaf, fixed chlorophyll.

A herbarium made up of foliage from our dye garden and our surprisingly tannic collection. Hurry up and pick.

