Charlotte Cardin Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
Charlotte Cardin Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes samedi 18 juillet 2026.
Nîmes
Charlotte Cardin Festival de Nîmes
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 46 – 46 – 94.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Née à Montréal et désormais basée à Paris, Charlotte Cardin s’impose comme une figure incontournable grâce à sa voix envoûtante, son authenticité et une écriture d’une rare justesse.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
Born in Montreal and now based in Paris, Charlotte Cardin has made a name for herself with her captivating voice, authenticity and uncommonly accurate writing.
L’événement Charlotte Cardin Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-12 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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