Charlotte Cardin Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Charlotte Cardin Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 46 – 46 – 94.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Née à Montréal et désormais basée à Paris, Charlotte Cardin s’impose comme une figure incontournable grâce à sa voix envoûtante, son authenticité et une écriture d’une rare justesse.

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

Born in Montreal and now based in Paris, Charlotte Cardin has made a name for herself with her captivating voice, authenticity and uncommonly accurate writing.

L’événement Charlotte Cardin Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-12 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes