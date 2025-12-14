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Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste Brive-la-Gaillarde jeudi 17 septembre 2026.

Adresse : 16 Rue Majour

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Elle voulait monter seule sur scène.
Ses personnages en ont décidé autrement.
Dans Elles-Mêmes, une comédienne se fait kidnapper par les personnages qu’elle a créés.

Un seul-en-scène drôle, incarné et imprévisible, où ses créations prennent le contrôle et imposent leur propre spectacle.   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste

L’événement Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme

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