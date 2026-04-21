[Chartres-de-Bretagne] Formation « Démarrer un potager au naturel » Rue Louis Blériot, à Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Samedi 30 mai, 13h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le samedi 30 mai de 13h30 à 16h30

Rue Louis Blériot, à Chartres-de-Bretagne

Gratuit, sur inscription : [citoyennete@ville-chartresdebretagne.fr](mailto:citoyennete@ville-chartresdebretagne.fr).

Dans le cadre du festival écocitoyen J’agis pour ma planète, une session de formation sur mesure dans le jardin d’un·e habitant·e sur la thématique « Démarrer un potager au naturel » sera proposée le samedi 30 mai. La formation est proposée par Rennes Métropole et animée par un prestataire professionnel du paysage. L’objectif est de répondre aux problématiques spécifiques de l’accueillant·e, dans une approche respectueuse de la nature. La formation est ouverte à tout·e habitant·e intéressé·e par la thématique, avec une capacité maximum de 12 personnes, et a lieu dans le jardin d’une habitante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T16:30:00.000+02:00

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citoyennete@ville-chartresdebretagne.fr

Rue Louis Blériot, à Chartres-de-Bretagne Rue Louis Blériot, à Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine



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