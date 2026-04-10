Parcours vélo : sud de la ville > collège de Fontenay Ferme des peupliers Chartres-de-Bretagne
Parcours vélo : sud de la ville > collège de Fontenay Ferme des peupliers Chartres-de-Bretagne samedi 30 mai 2026.
Parcours vélo : sud de la ville > collège de Fontenay Ferme des peupliers Chartres-de-Bretagne Samedi 30 mai, 10h30 Bretagne
Comment rejoindre le collège depuis le sud de la ville ?
Rejoindre le collège de Fontenay à vélo ? C’est possible grâce à un parcours adapté, à découvrir ensemble. Le départ se fait à 10h30 à la Ferme des Peupliers, avec la possibilité de rejoindre le parcours à 10h40 sous la Grand’voile du parc de loisirs et à 11h sur le parking de l’école Brocéliande.
L’arrêt final se fait a lieu à la Maison des associations, pour l’inauguration du festival J’agis pour ma planète.
La balade est ouverte à tous les publics. Les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte. Le port du casque est obligatoire quel que soit l’âge.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T11:30:00.000+02:00
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citoyennete@ville-chartresdebretagne.fr
Ferme des peupliers 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Bretagne
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