Parcours vélo : sud de la ville > collège de Fontenay Ferme des peupliers Chartres-de-Bretagne Samedi 30 mai, 10h30 Bretagne

Comment rejoindre le collège depuis le sud de la ville ?

Rejoindre le collège de Fontenay à vélo ? C’est possible grâce à un parcours adapté, à découvrir ensemble. Le départ se fait à 10h30 à la Ferme des Peupliers, avec la possibilité de rejoindre le parcours à 10h40 sous la Grand’voile du parc de loisirs et à 11h sur le parking de l’école Brocéliande.

L’arrêt final se fait a lieu à la Maison des associations, pour l’inauguration du festival J’agis pour ma planète.

La balade est ouverte à tous les publics. Les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte. Le port du casque est obligatoire quel que soit l’âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T11:30:00.000+02:00

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citoyennete@ville-chartresdebretagne.fr

Ferme des peupliers 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Bretagne



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