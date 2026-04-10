Démarrer un potager au naturel Dand le jardin d’un particulier Chartres-de-Bretagne Samedi 30 mai, 13h30 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Déterminer l’emplacement et le dimensionnement idéal pour créer son jardin nourricier, adapté selon les besoins et les capacités d’entretien de l’accueillant. Panorama des différentes techniques de production du potager (semis, plantation, préparation du terreau) jusqu’à la récolte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T16:30:00.000+02:00

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http://bit.ly/rennes_zerodechet

Dand le jardin d’un particulier Rue Louis Blériot, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine



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