[Chartres-de-Bretagne] Repair Café géant! Maison des associations : 16 rue de la Croix aux Potiers 35131, Chartres-de-Bretagne. Chartres-de-Bretagne Samedi 30 mai, 09h30, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

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Le samedi 30 mai, toute la journée de 9h30 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00

Maison des associations : 16 rue de la Croix aux Potiers 35131, Chartres-de-Bretagne.

Gratuit

Dans le cadre du festival écocitoyen J’agis pour ma planète s’organise un Repair Café géant à l’initiative du Repair Café de Chartres-de-Bretagne. L’objectif est de convier des Repair Cafés des communes aux alentours afin de partager et mutualiser des connaissances et compétences. Toute personne possédant un objet cassé (petit électroménager, vélo, vêtement, jouet, etc) peut y venir et se faire aider par des bénévoles expérimenté·es pour le réparer ! Ne jetez plus, prolongez la durée de vie de vos objets !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

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Maison des associations : 16 rue de la Croix aux Potiers 35131, Chartres-de-Bretagne. Maison des associations : 16 rue de la Croix aux Potiers 35131, Chartres-de-Bretagne. Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine



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