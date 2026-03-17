Distributions de composteurs Parking de la salle mutlisport Jeannie Longo Chartres-de-Bretagne
Distributions de composteurs Parking de la salle mutlisport Jeannie Longo Chartres-de-Bretagne samedi 6 juin 2026.
Distributions de composteurs Parking de la salle mutlisport Jeannie Longo Chartres-de-Bretagne Samedi 6 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine
Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.
Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00.000+02:00
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http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur
Parking de la salle mutlisport Jeannie Longo 2 rue Alice Milliat, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine