Chasse à l’archive : le trésor de M. Ceccarelli, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Chasse à l’archive : le trésor de M. Ceccarelli Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

12 personnes, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Sous la forme d’une enquête dans les magasins des Archives départementales, retracez le parcours d’une personne et découvrez son histoire. À travers les différents indices disponibles, vous apprendrez à vous orienter dans les magasins et découvrirez les nombreux secrets du métier d’archiviste.

Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Jeu chasse au trésor dans les magasins des Archives départementales

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