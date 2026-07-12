Chasse au trésor à la ferme Le Noyer
mercredi 15 juillet 2026 · Le Noyer
Informations pratiques
Le Noyer
Chasse au trésor à la ferme
Le Noyer Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez notre labyrinthe à la ferme, une grande chasse au trésor à ciel ouvert !
Une activité ludique et familiale, idéale pour petits et grands.Familles
Découvrez notre labyrinthe à la ferme, une grande chasse au trésor à ciel ouvert !
Une activité ludique et familiale, idéale pour petits et grands. 6 .
Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 22 18 jamesduclos@msn.com
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English :
Discover our farm maze—a big treasure hunt in the great outdoors!
A fun, family-friendly activity, perfect for all ages.
L’événement Chasse au trésor à la ferme Le Noyer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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