Informations pratiques

Le Noyer

Chasse au trésor à la ferme

Le Noyer Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez notre labyrinthe à la ferme, une grande chasse au trésor à ciel ouvert !

Une activité ludique et familiale, idéale pour petits et grands.Familles

Découvrez notre labyrinthe à la ferme, une grande chasse au trésor à ciel ouvert !

Une activité ludique et familiale, idéale pour petits et grands. 6 .

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 22 18 jamesduclos@msn.com

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English :

Discover our farm maze—a big treasure hunt in the great outdoors!

A fun, family-friendly activity, perfect for all ages.

L’événement Chasse au trésor à la ferme Le Noyer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois