Chasse au trésor à la Monnaie de Paris !, La Monnaie de Paris, Paris

Informations pratiques

Chasse au trésor à la Monnaie de Paris ! 19 et 20 septembre La Monnaie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez en chasse dans les cours, dans les salons historiques et dans le musée pour suivre la trace d’un habile faux monnayeur…

Une occasion unique de découvrir les secrets de ce bâtiment mystérieux abritant des savoir-faire rares et pluriséculaires.

Vous finirez, quoiqu’il arrive, par repartir plus riche que vous n’êtes entré… Enfin… Si la quête est achevée !

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Chasse au trésor

© Monnaie de Paris | Micha Henrotte / H&K