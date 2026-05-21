Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin
Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin lundi 6 juillet 2026.
Monflanquin
Chasse au trésor à Monflanquin
Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2027-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Oyez, oyez, braves gens ! La collecte de Monflanquin a été dérobée ! Ce coffre contient l’ensemble des taxes collectées auprès des habitants de la bastide. Aidez-nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. A l’aide d’une mystérieuse lettre et de plusieurs cartes, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer ! Votre instinct et votre logique seront vos meilleurs alliés …
La chasse au trésor est créée et organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.
Départs tous les jours de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 17h00 (dernier départ).
Au minimum une personne majeure doit accompagner et encadrer les enfants participants.
Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure ! .
Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19
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English : Chasse au trésor à Monflanquin
L’événement Chasse au trésor à Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides
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