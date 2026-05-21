Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin

Monflanquin

Chasse au trésor à Monflanquin

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2027-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Oyez, oyez, braves gens ! La collecte de Monflanquin a été dérobée ! Ce coffre contient l’ensemble des taxes collectées auprès des habitants de la bastide. Aidez-nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. A l’aide d’une mystérieuse lettre et de plusieurs cartes, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer ! Votre instinct et votre logique seront vos meilleurs alliés …

La chasse au trésor est créée et organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

Départs tous les jours de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 17h00 (dernier départ).

Au minimum une personne majeure doit accompagner et encadrer les enfants participants.

Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure ! .

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

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English : Chasse au trésor à Monflanquin

L’événement Chasse au trésor à Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides