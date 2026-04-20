Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chasse au trésor de Pâques Saint-Affrique

Chasse au trésor de Pâques Saint-Affrique

Chasse au trésor de Pâques Saint-Affrique lundi 20 avril 2026.

Adresse : Place de la Gare

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Chasse au trésor de Pâques

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-20
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Le centre social Le Quai, en partenariat avec le CCAS de la ville, vous invite à une chasse au trésor sur le thème de Pâques !
Animation gratuite, sans inscription
Départs libres entre 14h et 16h
Parcours d’environ 20 minutes
Venez partager un moment ludique en famille ! À la fin de la chasse, profitez de jeux libres au centre social et d’un goûter offert.   .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Quai social center, in partnership with the town’s CCAS, invites you to an Easter-themed treasure hunt!

L’événement Chasse au trésor de Pâques Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)