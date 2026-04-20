Chasse au trésor de Pâques Saint-Affrique
Chasse au trésor de Pâques Saint-Affrique lundi 20 avril 2026.
Saint-Affrique
Chasse au trésor de Pâques
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Le centre social Le Quai, en partenariat avec le CCAS de la ville, vous invite à une chasse au trésor sur le thème de Pâques !
Animation gratuite, sans inscription
Départs libres entre 14h et 16h
Parcours d’environ 20 minutes
Venez partager un moment ludique en famille ! À la fin de la chasse, profitez de jeux libres au centre social et d’un goûter offert. .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
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English :
Le Quai social center, in partnership with the town’s CCAS, invites you to an Easter-themed treasure hunt!
L’événement Chasse au trésor de Pâques Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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