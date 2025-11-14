Chasse au trésor des animaux polaires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Chasse au trésor des animaux polaires
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-11 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01
Chut ! On a caché un trésor … ?
Venez chercher les indices dissimulés aux quatre coins de l’Espace des Mondes Polaires … et résolvez l’énigme des animaux polaires !
En accès libre, tout au long de la journée. Gratuit. Durée 1h
Pour les familles, enfants à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
