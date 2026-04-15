Chasse au trésor !, La Monnaie de Paris, Paris

Chasse au trésor ! Samedi 23 mai, 19h00 La Monnaie de Paris Paris

En continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Partez en chasse dans les cours, dans l’exposition et dans le musée pour suivre la trace d’un emblématique personnage !

Une occasion unique de découvrir l’univers de la bande dessinée grâce à l’exposition « CLING ! » mais aussi les secrets de ce bâtiment mystérieux abritant des savoir-faire pluriséculaires. Vous finirez quoiqu’il arrive par repartir plus riche que vous n’êtes rentré… Enfin… Si la quête est achevée !

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Le site de la Monnaie de Paris associe un musée et une usine. Il propose une expérience unique mêlant à la fois des salles d’exposition et des vues sur certains ateliers de la manufacture. Véritable parcours sensoriel, il présente les savoir-faire de la Monnaie de Paris et son patrimoine. Pensé dans une démarche de design universel, le musée s’adresse à tous et vous invite à être acteur de l’expérience pour comprendre les coulisses de ce temple de la monnaie et de l’artisanat d’art.

Le parcours aborde différentes disciplines (art, sciences et techniques, histoire des peuples, du goût et de l’économie, archéologie et sociologie) pour exprimer la richesse et la diversité des collections de la Monnaie de Paris, et mettre en valeur les femmes, les hommes et les métiers qui garantissent la qualité de la production. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Chasse au trésor

©Monnaie de Paris | Micha Henrotte / H&K