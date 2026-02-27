Chasse au trésor Mimizan

Chasse au trésor Mimizan dimanche 14 juin 2026.

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-06-14
fin : 2026-06-14

2026-06-14

Mille Sabords, Barbe Brune a égaré son or ! Jeunes
moussaillons, nous avons besoin de vous !
À travers le marais aux crocodiles, suivez les indices avec le capitaine pour retrouver le coffre du pirate et profiter du trésor ! Jusqu’à 12 ans.
Activité accompagnée- présence des adultes non obligatoire.   .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

