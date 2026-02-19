CHASSE AU TRÉSOR PÂQUES LE VOL DU LAPIN MALIN Montpellier
CHASSE AU TRÉSOR PÂQUES LE VOL DU LAPIN MALIN Montpellier mercredi 22 avril 2026.
CHASSE AU TRÉSOR PÂQUES LE VOL DU LAPIN MALIN
1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
2026-04-22 2026-04-29
Chasse au trésor Le vol du Lapin Malin nouvelle édition !
Cette année, le Château de Flaugergues vous propose une toute nouvelle édition de sa chasse au trésor de Pâques… et tout a changé !
Une catastrophe a encore frappé le domaine tous les œufs de Pâques ont été dérobés pendant la nuit. Le coupable ? Un mystérieux lapin que personne n’a jamais réussi à attraper. Mais dans sa fuite, il a laissé derrière lui des indices cachés un peu partout dans le domaine… et cette année, chaque recoin vous réserve des surprises inédites !
Heureusement, vous faites partie des meilleurs détectives !
Votre mission suivre les traces du lapin, collecter les indices et dresser son portrait-robot. Si vous parvenez à reconstituer le profil parfait du lapin voleur, vous pourrez l’identifier parmi les suspects au poste de garde… et découvrir le code secret pour libérer les œufs de Pâques !
Nouvelle édition, nouveaux défis, nouveaux indices préparez-vous à explorer le domaine comme jamais auparavant
Informations pratiques
Durée environ 1h15
Jeu adapté aux enfants de 6 à 10 ans accompagné obligatoirement d’un adulte
Tarifs 5 € par adulte | 15 € par enfant | Gratuit par accompagnant 3 enfants
Créneaux disponibles 14h30 15h00 15h30 .
1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37
English :
Treasure hunt Le vol du Lapin Malin: new edition!
This year, Château de Flaugergues is offering a brand new edition of its Easter treasure hunt? and everything has changed! Disaster has struck the estate once again: all the Easter eggs have been stolen during the night. The culprit? A mysterious rabbit that no one has ever been able to catch.
