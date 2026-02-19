CHASSE AU TRÉSOR PÂQUES LE VOL DU LAPIN MALIN Montpellier

CHASSE AU TRÉSOR PÂQUES LE VOL DU LAPIN MALIN

Chasse au trésor Le vol du Lapin Malin nouvelle édition !

Cette année, le Château de Flaugergues vous propose une toute nouvelle édition de sa chasse au trésor de Pâques… et tout a changé !

Une catastrophe a encore frappé le domaine tous les œufs de Pâques ont été dérobés pendant la nuit. Le coupable ? Un mystérieux lapin que personne n’a jamais réussi à attraper. Mais dans sa fuite, il a laissé derrière lui des indices cachés un peu partout dans le domaine… et cette année, chaque recoin vous réserve des surprises inédites !

Heureusement, vous faites partie des meilleurs détectives !

Votre mission suivre les traces du lapin, collecter les indices et dresser son portrait-robot. Si vous parvenez à reconstituer le profil parfait du lapin voleur, vous pourrez l’identifier parmi les suspects au poste de garde… et découvrir le code secret pour libérer les œufs de Pâques !

Nouvelle édition, nouveaux défis, nouveaux indices préparez-vous à explorer le domaine comme jamais auparavant

Informations pratiques

Durée environ 1h15

Jeu adapté aux enfants de 6 à 10 ans accompagné obligatoirement d’un adulte

Tarifs 5 € par adulte | 15 € par enfant | Gratuit par accompagnant 3 enfants

Créneaux disponibles 14h30 15h00 15h30 .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

English :

Treasure hunt Le vol du Lapin Malin: new edition!

This year, Château de Flaugergues is offering a brand new edition of its Easter treasure hunt? and everything has changed! Disaster has struck the estate once again: all the Easter eggs have been stolen during the night. The culprit? A mysterious rabbit that no one has ever been able to catch.

