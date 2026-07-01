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Chasse au trésor Saché

dimanche 12 juillet 2026 · Saché

Chasse au trésor Saché

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Ville
37190 Saché
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Saché

Chasse au trésor

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Chasse au trésor du 12 juillet 2026 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Animation gratuite proposée par la Bibliothèque et la Ludothèque de Saché à l’étang de Maurux à Saché de 16h30 à 18h00.
Un goûter sera proposé sur place à 16h00.
Chasse au trésor du 12 juillet 2026 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Animation gratuite proposée par la Bibliothèque et la Ludothèque de Saché à l’étang de Maurux à Saché de 16h30 à 18h00.
Un goûter sera proposé sur place à 16h00.

Présence des parents obligatoire.
Pensez à prévoir gourde, casquette ou chapeau de pirate ! Inscription sur place ou durant les permanences des associations.   .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treasure Hunt on July 12, 2026, for children ages 3 to 6.
Free event hosted by the Saché Library and Toy Library at the Maurux Pond in Saché from 4:30 p.m. to 6:00 p.m.
A snack will be served on site at 4:00 p.m.

L’événement Chasse au trésor Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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