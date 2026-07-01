Informations pratiques

Saché

Chasse au trésor

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Chasse au trésor du 12 juillet 2026 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Animation gratuite proposée par la Bibliothèque et la Ludothèque de Saché à l’étang de Maurux à Saché de 16h30 à 18h00.

Un goûter sera proposé sur place à 16h00.

Chasse au trésor du 12 juillet 2026 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Animation gratuite proposée par la Bibliothèque et la Ludothèque de Saché à l’étang de Maurux à Saché de 16h30 à 18h00.

Un goûter sera proposé sur place à 16h00.

Présence des parents obligatoire.

Pensez à prévoir gourde, casquette ou chapeau de pirate ! Inscription sur place ou durant les permanences des associations. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Treasure Hunt on July 12, 2026, for children ages 3 to 6.

Free event hosted by the Saché Library and Toy Library at the Maurux Pond in Saché from 4:30 p.m. to 6:00 p.m.

A snack will be served on site at 4:00 p.m.

L’événement Chasse au trésor Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme