Chasse au trésor Saché
dimanche 12 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Chasse au trésor
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Chasse au trésor du 12 juillet 2026 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Animation gratuite proposée par la Bibliothèque et la Ludothèque de Saché à l’étang de Maurux à Saché de 16h30 à 18h00.
Un goûter sera proposé sur place à 16h00.
Chasse au trésor du 12 juillet 2026 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Animation gratuite proposée par la Bibliothèque et la Ludothèque de Saché à l’étang de Maurux à Saché de 16h30 à 18h00.
Un goûter sera proposé sur place à 16h00.
Présence des parents obligatoire.
Pensez à prévoir gourde, casquette ou chapeau de pirate ! Inscription sur place ou durant les permanences des associations. .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treasure Hunt on July 12, 2026, for children ages 3 to 6.
Free event hosted by the Saché Library and Toy Library at the Maurux Pond in Saché from 4:30 p.m. to 6:00 p.m.
A snack will be served on site at 4:00 p.m.
L’événement Chasse au trésor Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Saché (Indre-et-Loire)
- Visite libre du musée Balzac et du château de Saché, Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026
- Exposants – Sur les chemins des talents et savoir-faire, Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026
- Accrochage « Balzac & Sand », Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026
- Présentations – Balzac en 15 minutes !, Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026
- Visite d’une exploitation productrice d’osier la récolte Saché 9 décembre 2026