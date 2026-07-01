Exposants – Sur les chemins des talents et savoir-faire, Musée Balzac – Château de Saché, Saché

Informations pratiques

Exposants – Sur les chemins des talents et savoir-faire 19 et 20 septembre Musée Balzac – Château de Saché Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le parc, des artisans de la vallée de l’Indre exposent leurs produits et leur savoir-faire dans le cadre de la manifestation « Sur les chemins des talents et savoir-faire » organisée par la commune de Saché.

Musée Balzac – Château de Saché Rue du Château, 37190 Saché, France Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247268650 http://www.musee-balzac.fr Ancienne châtellenie relevant de l’Ile-Bouchard. Le château d’époque féodale, a subi des modifications à la fin du XVIe et au XVIIIe siècle. Du château primitif restent une tour cylindrique, vestige de l’ancienne enceinte , la base d’une autre tour incorporée dans le château actuel , une partie des douves. Honoré de Balzac était reçu à Saché par les Margonne, amis de ses parents. Il y séjourna pendant sa jeunesse, puis chaque année de 1829 à 1838 pour des séjours de plusieurs semaines. Il y écrivit entre autre « Le Lys dans la vallée », « Eugénie Grandet », « Le Père Goriot », « La cousine Bette », « Louis Lambert » et “La recherche de l’Absolu”. La salle à manger, aménagée en 1802, est ornée de papiers peints et de boiseries de style Directoire. La chambre de Balzac est tendue de papier, et possède un trumeau de boiseries Louis XVI ainsi qu’une cheminée de marbre noir du XIXe siècle. En voiture À 10 minutes d’Azay-le-Rideau (7 km) À 25 minutes au sud-ouest de Tours (27 km) Depuis Tours, prendre l’A85, sortie n°9 Chinon puis D751, au choix : via Azay-Le-Rideau : direction Azay-Le-Rideau, puis direction Saché par la D17 via Pont-de-Ruan : direction Saché par la D121, puis la D8 et la D17 direction Azay-Le-Rideau, puis direction Saché par la D356 (itinéraire déconseillé pour les autocars en raison d’une route trop étroite pour passer l’Indre). Parking gratuit autocars et voitures.

Dans le parc, des artisans de la vallée de l’Indre exposent leurs produits et leur savoir-faire dans le cadre de la manifestation « Sur les chemins des talents et savoir-faire ».

© CD37.