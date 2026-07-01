Visite libre du musée Balzac et du château de Saché, Musée Balzac – Château de Saché, Saché

Informations pratiques

Visite libre du musée Balzac et du château de Saché 19 et 20 septembre Musée Balzac – Château de Saché Indre-et-Loire

Dernier accès : 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement les intérieurs du musée Balzac – château de Saché : ressentez l’atmosphère des pièces meublées telle que Balzac a pu la connaître à l’époque de ses séjours et découvrez la vie et l’oeuvre du romancier au fil des collections exposées.

Pour une découverte en famille, le musée Balzac propose deux parcours de visite du musée pour le jeune public sous la forme de cartes distribuées gratuitement à l’accueil et à compléter au fil de la visite : la carte de jeux et de devinettes « Mistigris » (4-8 ans) et le parcours d’énigmes « Balzac game » (9-14 ans).

Musée Balzac – Château de Saché Rue du Château, 37190 Saché, France Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247268650 http://www.musee-balzac.fr Ancienne châtellenie relevant de l’Ile-Bouchard. Le château d’époque féodale, a subi des modifications à la fin du XVIe et au XVIIIe siècle. Du château primitif restent une tour cylindrique, vestige de l’ancienne enceinte , la base d’une autre tour incorporée dans le château actuel , une partie des douves. Honoré de Balzac était reçu à Saché par les Margonne, amis de ses parents. Il y séjourna pendant sa jeunesse, puis chaque année de 1829 à 1838 pour des séjours de plusieurs semaines. Il y écrivit entre autre « Le Lys dans la vallée », « Eugénie Grandet », « Le Père Goriot », « La cousine Bette », « Louis Lambert » et “La recherche de l’Absolu”. La salle à manger, aménagée en 1802, est ornée de papiers peints et de boiseries de style Directoire. La chambre de Balzac est tendue de papier, et possède un trumeau de boiseries Louis XVI ainsi qu’une cheminée de marbre noir du XIXe siècle. En voiture À 10 minutes d’Azay-le-Rideau (7 km) À 25 minutes au sud-ouest de Tours (27 km) Depuis Tours, prendre l’A85, sortie n°9 Chinon puis D751, au choix : via Azay-Le-Rideau : direction Azay-Le-Rideau, puis direction Saché par la D17 via Pont-de-Ruan : direction Saché par la D121, puis la D8 et la D17 direction Azay-Le-Rideau, puis direction Saché par la D356 (itinéraire déconseillé pour les autocars en raison d’une route trop étroite pour passer l’Indre). Parking gratuit autocars et voitures.

Visitez librement les intérieurs du musée Balzac – château de Saché : ressentez l’atmosphère des pièces meublées telle que Balzac a pu la connaître.

© Stevens Frémont, CD37.