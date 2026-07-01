Présentations – Balzac en 15 minutes !, Musée Balzac – Château de Saché, Saché

Informations pratiques

Présentations – Balzac en 15 minutes ! 19 et 20 septembre Musée Balzac – Château de Saché Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Une médiatrice du musée présente le quotidien d’Honoré de Balzac au château de Saché et vous initie à La Comédie humaine, son œuvre littéraire. Et à l’occasion du 150ᵉ anniversaire de la disparition de George Sand, elle évoque l’histoire d’amitié entre ces deux géants de la littérature, actuellement mise en valeur dans le parcours des collections permanentes du musée.

Musée Balzac – Château de Saché Rue du Château, 37190 Saché, France Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247268650 http://www.musee-balzac.fr Ancienne châtellenie relevant de l’Ile-Bouchard. Le château d’époque féodale, a subi des modifications à la fin du XVIe et au XVIIIe siècle. Du château primitif restent une tour cylindrique, vestige de l’ancienne enceinte , la base d’une autre tour incorporée dans le château actuel , une partie des douves. Honoré de Balzac était reçu à Saché par les Margonne, amis de ses parents. Il y séjourna pendant sa jeunesse, puis chaque année de 1829 à 1838 pour des séjours de plusieurs semaines. Il y écrivit entre autre « Le Lys dans la vallée », « Eugénie Grandet », « Le Père Goriot », « La cousine Bette », « Louis Lambert » et “La recherche de l’Absolu”. La salle à manger, aménagée en 1802, est ornée de papiers peints et de boiseries de style Directoire. La chambre de Balzac est tendue de papier, et possède un trumeau de boiseries Louis XVI ainsi qu’une cheminée de marbre noir du XIXe siècle. En voiture À 10 minutes d’Azay-le-Rideau (7 km) À 25 minutes au sud-ouest de Tours (27 km) Depuis Tours, prendre l’A85, sortie n°9 Chinon puis D751, au choix : via Azay-Le-Rideau : direction Azay-Le-Rideau, puis direction Saché par la D17 via Pont-de-Ruan : direction Saché par la D121, puis la D8 et la D17 direction Azay-Le-Rideau, puis direction Saché par la D356 (itinéraire déconseillé pour les autocars en raison d’une route trop étroite pour passer l’Indre). Parking gratuit autocars et voitures.

Une médiatrice du musée présente le quotidien d’Honoré de Balzac au château de Saché et vous initie à « La Comédie humaine », son œuvre littéraire.

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