Informations pratiques

Saché

Cinéma en plein air Le chocolat

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Film Le Chocolat

Le vendredi 21 août, le film Le Chocolat de Lasse Hallström vous attend à l’Etang de Maurux à Saché.

Buvette disponible sur place.

A 19h30, profitez d’un concert avec La Charcuterie musicale.

Film Le Chocolat

Le vendredi 21 août, le film Le Chocolat de Lasse Hallström vous attend à l’Etang de Maurux à Saché.

SYNOPSIS Durant l’hiver 1959, Vianne Rocher s’installe avec Anouk, sa petite fille, à Lansquenet, une petite bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de l’église. C’est une chocolatière hors pair elle devine la gourmandise cachée de chacun et adapte ses recettes raffinées pour combler ses clients. De nombreux villageois s’abandonnent rapidement à ses irrésistibles friandises. Mais la bourgeoisie de la ville ainsi que le Comte de Reynaud sont outrés de voir les habitants envoûtés par les chocolats de Vianne. Le Comte s’oppose vivement au commerce de Vianne et interdit à quiconque de s’y rendre. La venue d’un autre étranger…. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Movie: *Chocolat*

On Friday, August 21, Lasse Hallström’s film *Chocolat* will be shown at the Etang de Maurux in Saché.

Refreshments will be available on site.

At 7:30 p.m., enjoy a concert featuring La Charcuterie musicale.

L’événement Cinéma en plein air Le chocolat Saché a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme