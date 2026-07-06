Informations pratiques

Saché

Randonnée littéraire Sur les pas de Félix 5 km

Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-05

Marchez dans les pas du héros balzacien Félix de Vandenesse ! Au fil des pages du Lys dans la vallée, parcourez la vallée de l’Indre en compagnie d’une médiatrice du musée Balzac, à la découverte des paysages qui ont inspiré à Balzac l’une de ses plus romantiques histoires d’amour…

Marchez dans les pas du héros balzacien Félix de Vandenesse ! Au fil des pages du Lys dans la vallée, parcourez la vallée de l’Indre en compagnie d’une médiatrice du musée Balzac, à la découverte des paysages qui ont inspiré à Balzac l’une de ses plus romantiques histoires d’amour… .

Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

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English :

Walk in the footsteps of Balzac hero Félix de Vandenesse! As you turn the pages of Lys dans la vallée, take a tour of the Indre valley in the company of a Balzac Museum mediator, to discover the landscapes that inspired one of Balzac?s most romantic love stories?

L’événement Randonnée littéraire Sur les pas de Félix 5 km Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Conseil Départemental 37