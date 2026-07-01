Informations pratiques

Saché

Démonstration de la presse typographique

rue du château Saché Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Une presse typographique, qu’est-ce que c’est ? Comment fabriquait-on un livre au XIXe siècle ? Comment était imprimé le journal ?… On vous explique tout sur l’effervescence d’un atelier d’imprimerie au temps de Balzac, démonstration à l’appui !

Une presse typographique, qu’est-ce que c’est ? Comment fabriquait-on un livre au XIXe siècle ? Comment était imprimé le journal ?… On vous explique tout sur l’effervescence d’un atelier d’imprimerie au temps de Balzac, démonstration à l’appui ! .

rue du château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

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English :

What is a letterpress? How was a book made in the 19th century? How was the newspaper printed? We explain you everything about the effervescence of a printing workshop in Balzac?s time, with a demonstration!

L’événement Démonstration de la presse typographique Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme