Démonstration de la presse typographique Saché
vendredi 17 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Démonstration de la presse typographique
rue du château Saché Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Une presse typographique, qu’est-ce que c’est ? Comment fabriquait-on un livre au XIXe siècle ? Comment était imprimé le journal ?… On vous explique tout sur l’effervescence d’un atelier d’imprimerie au temps de Balzac, démonstration à l’appui !
Une presse typographique, qu’est-ce que c’est ? Comment fabriquait-on un livre au XIXe siècle ? Comment était imprimé le journal ?… On vous explique tout sur l’effervescence d’un atelier d’imprimerie au temps de Balzac, démonstration à l’appui ! .
rue du château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr
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English :
What is a letterpress? How was a book made in the 19th century? How was the newspaper printed? We explain you everything about the effervescence of a printing workshop in Balzac?s time, with a demonstration!
L’événement Démonstration de la presse typographique Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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