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Faites le jeu ! Saché

mercredi 22 juillet 2026 · Saché

Faites le jeu ! Saché

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:50:00
Ville
37190 Saché
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Saché

Faites le jeu !

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:50:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

En écho au goût d’Honoré de Balzac pour les jeux de société et à leur rôle dans ses romans, un animateur initie les participants à différents jeux appartenant au fonds de la Bibliothèque départementale de Touraine.
En écho au goût d’Honoré de Balzac pour les jeux de société et à leur rôle dans ses romans, un animateur initie les participants à différents jeux appartenant au fonds de la Bibliothèque départementale de Touraine.   .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50  museebalzac@departement-touraine.fr

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English :

Music teacher Wilhelm Schmucke invites you to a masterly lesson on his famous Érard piano? A humorous opportunity to discover one of the artist-characters in La Comédie humaine, entirely devoted to his art, in the tradition of Frenhofer (The Unknown Masterpiece).

L’événement Faites le jeu ! Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Conseil Départemental 37

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