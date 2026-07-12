Informations pratiques

Saché

Faites le jeu !

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:50:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

En écho au goût d’Honoré de Balzac pour les jeux de société et à leur rôle dans ses romans, un animateur initie les participants à différents jeux appartenant au fonds de la Bibliothèque départementale de Touraine.

En écho au goût d’Honoré de Balzac pour les jeux de société et à leur rôle dans ses romans, un animateur initie les participants à différents jeux appartenant au fonds de la Bibliothèque départementale de Touraine. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

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English :

Music teacher Wilhelm Schmucke invites you to a masterly lesson on his famous Érard piano? A humorous opportunity to discover one of the artist-characters in La Comédie humaine, entirely devoted to his art, in the tradition of Frenhofer (The Unknown Masterpiece).

L’événement Faites le jeu ! Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Conseil Départemental 37