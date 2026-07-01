Informations pratiques

Saché

Jeu d’énigme ville de saché

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Jeu d’énigmes le dimanche 12 juillet 2026

Pour les braves de 6 à 10 ans. Présence obligatoire d’un accompagnant.

Rdv à l’étang de Maurux à Saché de 14h à 16h.

Un goûter sera proposé à la fin du jeu.

Jeu d’énigmes le dimanche 12 juillet 2026

Pour les braves de 6 à 10 ans. Présence obligatoire d’un accompagnant.

Rdv à l’étang de Maurux à Saché de 14h à 16h.

Un goûter sera proposé à la fin du jeu.

Animation gratuité proposée par la bibliothèque et la ludothèque de Saché. Inscriptions sur place ou durant les permanences des associations.

Pensez à emmener casquette, lunettes de soleil et eau. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Puzzle Game on Sunday, July 12, 2026

For brave kids ages 6 to 10. An adult must accompany each child.

Meet at the Maurux Pond in Saché from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

A snack will be provided at the end of the game.

L’événement Jeu d’énigme ville de saché Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme