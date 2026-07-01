Jeu d’énigme ville de saché Saché
dimanche 12 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Jeu d’énigme ville de saché
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Jeu d’énigmes le dimanche 12 juillet 2026
Pour les braves de 6 à 10 ans. Présence obligatoire d’un accompagnant.
Rdv à l’étang de Maurux à Saché de 14h à 16h.
Un goûter sera proposé à la fin du jeu.
Jeu d’énigmes le dimanche 12 juillet 2026
Pour les braves de 6 à 10 ans. Présence obligatoire d’un accompagnant.
Rdv à l’étang de Maurux à Saché de 14h à 16h.
Un goûter sera proposé à la fin du jeu.
Animation gratuité proposée par la bibliothèque et la ludothèque de Saché. Inscriptions sur place ou durant les permanences des associations.
Pensez à emmener casquette, lunettes de soleil et eau. .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Puzzle Game on Sunday, July 12, 2026
For brave kids ages 6 to 10. An adult must accompany each child.
Meet at the Maurux Pond in Saché from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
A snack will be provided at the end of the game.
L’événement Jeu d’énigme ville de saché Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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