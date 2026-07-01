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AGENDA · Saché

Jeu d’énigme ville de saché Saché

dimanche 12 juillet 2026 · Saché

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
37190 Saché
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Saché

Jeu d’énigme ville de saché

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Jeu d’énigmes le dimanche 12 juillet 2026
Pour les braves de 6 à 10 ans. Présence obligatoire d’un accompagnant.
Rdv à l’étang de Maurux à Saché de 14h à 16h.
Un goûter sera proposé à la fin du jeu.
Jeu d’énigmes le dimanche 12 juillet 2026
Pour les braves de 6 à 10 ans. Présence obligatoire d’un accompagnant.
Rdv à l’étang de Maurux à Saché de 14h à 16h.
Un goûter sera proposé à la fin du jeu.

Animation gratuité proposée par la bibliothèque et la ludothèque de Saché. Inscriptions sur place ou durant les permanences des associations.
Pensez à emmener casquette, lunettes de soleil et eau.   .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Puzzle Game on Sunday, July 12, 2026
For brave kids ages 6 to 10. An adult must accompany each child.
Meet at the Maurux Pond in Saché from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
A snack will be provided at the end of the game.

L’événement Jeu d’énigme ville de saché Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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