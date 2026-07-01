Rallye Vélo Saché
dimanche 12 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Rallye Vélo
Saché Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Rallye Vélo le 12 juillet 2026 à Saché organisé par l’assocation le livre dans la Vallée.
Rendez-vous à l’étang de Maurux.
Inscription sur place.
Départ à 9 heures pour un trajet d’environ 20km avec collation à mi-parcours et l’arrivée.
Enfants sous la responsabilité des parents.
Rallye Vélo le 12 juillet 2026 à Saché organisé par l’assocation le livre dans la Vallée.
Rendez-vous à l’étang de Maurux.
Inscription sur place.
Départ à 9 heures pour un trajet d’environ 20km avec collation à mi-parcours et l’arrivée.
Enfants sous la responsabilité des parents. 0 .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 50 52 57 cecile.evano37@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bike Rally on July 12, 2026, in Saché, organized by the association Le Livre dans la Vallée.
Meet at the Maurux pond.
On-site registration.
The ride starts at 9 a.m. and covers approximately 20 km, with a snack halfway through and at the finish.
Parents are responsible for their children.
L’événement Rallye Vélo Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Saché (Indre-et-Loire)
- Jeu d’énigme ville de saché Saché 12 juillet 2026
- Chasse au trésor Saché 12 juillet 2026
- Visite libre du musée Balzac et du château de Saché, Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026
- Exposants – Sur les chemins des talents et savoir-faire, Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026
- Accrochage « Balzac & Sand », Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026