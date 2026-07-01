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AGENDA · Saché

Rallye Vélo Saché

dimanche 12 juillet 2026 · Saché

Rallye Vélo Saché

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
37190 Saché
Département
Indre-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saché

Rallye Vélo

Saché Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Rallye Vélo le 12 juillet 2026 à Saché organisé par l’assocation le livre dans la Vallée.
Rendez-vous à l’étang de Maurux.
Inscription sur place.
Départ à 9 heures pour un trajet d’environ 20km avec collation à mi-parcours et l’arrivée.
Enfants sous la responsabilité des parents.
Rallye Vélo le 12 juillet 2026 à Saché organisé par l’assocation le livre dans la Vallée.
Rendez-vous à l’étang de Maurux.
Inscription sur place.
Départ à 9 heures pour un trajet d’environ 20km avec collation à mi-parcours et l’arrivée.
Enfants sous la responsabilité des parents. 0  .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 50 52 57  cecile.evano37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bike Rally on July 12, 2026, in Saché, organized by the association Le Livre dans la Vallée.
Meet at the Maurux pond.
On-site registration.
The ride starts at 9 a.m. and covers approximately 20 km, with a snack halfway through and at the finish.
Parents are responsible for their children.

L’événement Rallye Vélo Saché a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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