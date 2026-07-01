Informations pratiques

Saché

Concerts allongés Romances chantées au temps de Balzac

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – 13.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27

Accordéon et voix lyrique vous offrent une parenthèse de douceur, à l’écoute de mélodies sources d’inspiration pour les héroïnes balzaciennes. Allongés dans un transat,

immergez vous dans cet univers et traversez la palette des émotions que déclenche la musique dans l’œuvre de Balzac.

Accordéon et voix lyrique vous offrent une parenthèse de douceur, à l’écoute de mélodies sources d’inspiration pour les héroïnes balzaciennes. Allongés dans un transat,

immergez vous dans cet univers et traversez la palette des émotions que déclenche la musique dans l’œuvre de Balzac. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

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English :

Lying down in a deckchair or on the grass, feel all the emotions aroused by the sounds of the viola da gamba played by the soloist and composer Roland Kern.

At 6:00 pm

L’événement Concerts allongés Romances chantées au temps de Balzac Saché a été mis à jour le 2026-06-29 par Conseil Départemental 37