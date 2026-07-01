Concerts allongés Romances chantées au temps de Balzac Saché
jeudi 16 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Concerts allongés Romances chantées au temps de Balzac
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – 13.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27
Accordéon et voix lyrique vous offrent une parenthèse de douceur, à l’écoute de mélodies sources d’inspiration pour les héroïnes balzaciennes. Allongés dans un transat,
immergez vous dans cet univers et traversez la palette des émotions que déclenche la musique dans l’œuvre de Balzac.
Accordéon et voix lyrique vous offrent une parenthèse de douceur, à l’écoute de mélodies sources d’inspiration pour les héroïnes balzaciennes. Allongés dans un transat,
immergez vous dans cet univers et traversez la palette des émotions que déclenche la musique dans l’œuvre de Balzac. .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lying down in a deckchair or on the grass, feel all the emotions aroused by the sounds of the viola da gamba played by the soloist and composer Roland Kern.
At 6:00 pm
L’événement Concerts allongés Romances chantées au temps de Balzac Saché a été mis à jour le 2026-06-29 par Conseil Départemental 37
À voir aussi à Saché (Indre-et-Loire)
- Concert ‘Who Lost The Keys’ Saché 11 juillet 2026
- Rallye Vélo Saché 12 juillet 2026
- Jeu d’énigme ville de saché Saché 12 juillet 2026
- Chasse au trésor Saché 12 juillet 2026
- Visite libre du musée Balzac et du château de Saché, Musée Balzac – Château de Saché, Saché 19 septembre 2026