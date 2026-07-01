Concert ‘Who Lost The Keys’ Saché
samedi 11 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Concert ‘Who Lost The Keys’
Place Alexandre Calder Saché Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Pour sa 4ème édition, Saché en fête met à l’honneur la vie du village, ses habitants et son patrimoine, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Pour cette soirée, le village accueillera le groupe Who Lost The Keys.
Food-trucks dès 19h.
Pour sa 4ème édition, Saché en fête met à l’honneur la vie du village, ses habitants et son patrimoine, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Pour cette soirée, le village accueillera le groupe Who Lost The Keys.
Food-trucks dès 19h. .
Place Alexandre Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
For its 4th edition, Saché en fête celebrates village life, its residents, and its heritage in a warm and festive atmosphere.
For this evening’s event, the village will host the band Who Lost The Keys.
Food trucks starting at 7 p.m.
L’événement Concert ‘Who Lost The Keys’ Saché a été mis à jour le 2026-07-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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