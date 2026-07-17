Découverte de l’Atelier Calder, Atelier de Calder, Saché

Informations pratiques

Découverte de l’Atelier Calder 18 et 19 septembre Atelier de Calder Indre-et-Loire

Gratuit sur réservation- le nombre de places est limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, situé au cœur de la Vallée de l’Indre. Ce bâtiment emblématique, entièrement imaginé et conçu par Calder au début des années 60, est conservé dans le respect de son histoire. Ce lieu d’inspiration pour Calder était aussi un lieu de travail et de vie, où l’artiste a pu créer ses œuvres monumentales, les stabiles, aujourd’hui présentes dans les plus grandes collections.

Depuis 1989, l’Atelier Calder apporte son soutien à la création contemporaine en accueillant des artistes en résidence, pour des périodes de trois mois.

Ces journées du patrimoine seront l’occasion de revenir en image sur l’histoire architecturale de ce lieu exceptionnel, labellisé « Architecture contemporaine remarquable ».

Les visites du vendredi 18 septembre sont réservées au public scolaire.

Atelier de Calder 12 Route du Carroi, 37190 Saché, France Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247452929 https://www.atelier-calder.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 45 29 29 »}, {« type »: « email », « value »: « residence@atelier-calder.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.atelier-calder.com/contact-1 »}] Le sculpteur d’origine new-yorkaise Alexandre Calder (1898-1976) s’est installé dans le village de Saché en 1953. En 1962, en collaboration avec son gendre Jean Davidson, il a fait édifier à l’écart du village un atelier de plan rectangulaire de 300 mètres carrés, éclairé par de grandes verrières et des portes-fenêtres à arcs en plein-cintre. Devant l’atelier, un quai sert à l’exposition de ses stabiles, pour juger de leur effet dans l’espace. En 1969, en collaboration avec l’architecte tourangeau Jean-Claude Drouin, Calder a fait construire sa maison, à proximité de l’atelier.

Les œuvres de Calder sont aujourd’hui dispersées, mais l’atelier est un lieu de résidence et de création artistique. Lieu d’échange et d’ouverture, l’Atelier Calder favorise des rencontres entre ses résidents et les acteurs culturels régionaux (école des beaux-arts, les centres d’art, FRAC, musées..), des groupes scolaires grâce aux actions de médiation et avec le public dans le cadre de visites d’atelier.

Venez découvrir l’ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, situé au cœur de la Vallée de l’Indre.

L’Atelier Calder à Saché, Photo Guillaume Blanc