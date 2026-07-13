Informations pratiques

Saché

Concert « Roland Bernard et le Ukuloops Band »

Place Alexandre Calder Saché Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour sa 4ème édition, Saché en fête met à l’honneur la vie du village, ses habitants et son patrimoine, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Pour cette soirée, le village accueillera le groupe Roland Bernard et son Ukuloops Band.

Food-trucks dès 19h.

Pour sa 4ème édition, Saché en fête met à l’honneur la vie du village, ses habitants et son patrimoine, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Pour cette soirée, le village accueillera le groupe Roland Bernard et son Ukuloops Band.

Food-trucks dès 19h. .

Place Alexandre Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 4th edition, « Saché en fête » celebrates village life, its residents, and its heritage in a warm and festive atmosphere.

For this evening’s event, the village will welcome Roland Bernard and his Ukuloops Band.

Food trucks starting at 7 p.m.

L’événement Concert « Roland Bernard et le Ukuloops Band » Saché a été mis à jour le 2026-07-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme