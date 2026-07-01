Informations pratiques

Saché

20 minutes, une oeuvre Beatrix

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13

À l’occasion de l’exposition exceptionnelle des épreuves corrigées de Béatrix (collection Bibliothèque municipale de Tours), découvrez les secrets de la genèse de ce roman imaginé par Balzac suite à son séjour chez George Sand à Nohant.

À l’occasion de l’exposition exceptionnelle des épreuves corrigées de Béatrix (collection Bibliothèque municipale de Tours), découvrez les secrets de la genèse de ce roman imaginé par Balzac suite à son séjour chez George Sand à Nohant. L’intrigue, nourrie des amours scandaleuses entre Marie d’Agoult et Franz Listz que George Sand a racontées à Balzac, met également en scène l’écrivaine Camille Maupin, inspirée de la dame de Nohant… .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

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English :

Immerse yourself in the story of Frenhofer, the painter in search of an ideal in the Balzacian novel Le Chef -d?oeuvre inconnu (The Unknown Masterpiece).

L’événement 20 minutes, une oeuvre Beatrix Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Conseil Départemental 37