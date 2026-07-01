20 minutes, une oeuvre Beatrix Saché
jeudi 16 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
20 minutes, une oeuvre Beatrix
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
À l’occasion de l’exposition exceptionnelle des épreuves corrigées de Béatrix (collection Bibliothèque municipale de Tours), découvrez les secrets de la genèse de ce roman imaginé par Balzac suite à son séjour chez George Sand à Nohant.
À l’occasion de l’exposition exceptionnelle des épreuves corrigées de Béatrix (collection Bibliothèque municipale de Tours), découvrez les secrets de la genèse de ce roman imaginé par Balzac suite à son séjour chez George Sand à Nohant. L’intrigue, nourrie des amours scandaleuses entre Marie d’Agoult et Franz Listz que George Sand a racontées à Balzac, met également en scène l’écrivaine Camille Maupin, inspirée de la dame de Nohant… .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr
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English :
Immerse yourself in the story of Frenhofer, the painter in search of an ideal in the Balzacian novel Le Chef -d?oeuvre inconnu (The Unknown Masterpiece).
L’événement 20 minutes, une oeuvre Beatrix Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Conseil Départemental 37
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