CHASSE AUX DETAILS Périgueux
CHASSE AUX DETAILS Périgueux vendredi 31 juillet 2026.
Périgueux
CHASSE AUX DETAILS
2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Découvrez la ville autrement lors d’une visite ludique où vous devrez retrouver des détails d’architecture dans le quartier du Puy Saint-Front. .
2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22
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English : CHASSE AUX DETAILS
L’événement CHASSE AUX DETAILS Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux
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