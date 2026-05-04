Périgueux

CHASSE AUX DETAILS

2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez la ville autrement lors d’une visite ludique où vous devrez retrouver des détails d’architecture dans le quartier du Puy Saint-Front. .

2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

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English : CHASSE AUX DETAILS

L’événement CHASSE AUX DETAILS Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux