Périgueux

Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes

11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 250 – 250 – 350 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-29

L’objectif de cet atelier est d’explorer les interactions entre le corps, les matériaux et la marionnette. Les participante·s découvriront différentes approches de l’animation d’objets et auront la possibilité de s’essayer à la fabrication de marionnettes. La recherche et l’exploration du mouvement constitueront le cœur du travail.

Les séances d’échauffement du matin seront ouvertes à des personnes extérieures, dans le cadre du festival MIMOS. Les participant·e·s auront l’occasion de découvrir ce festival international des arts du mime et du geste en assistant à des spectacles du festival, et de présenter au public leur travail en fin de semaine.

L’inscription est ouverte aux jeunes artistes professionel·les (jusqu’à 35 ans) ou en voie de professionnalisation (jusqu’à 30 ans). .

11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes

L’événement Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes Périgueux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Communal de Périgueux