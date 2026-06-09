Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes Périgueux
Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes Périgueux lundi 29 juin 2026.
Périgueux
Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes
11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : 250 – 250 – 350 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-06-29
L’objectif de cet atelier est d’explorer les interactions entre le corps, les matériaux et la marionnette. Les participante·s découvriront différentes approches de l’animation d’objets et auront la possibilité de s’essayer à la fabrication de marionnettes. La recherche et l’exploration du mouvement constitueront le cœur du travail.
Les séances d’échauffement du matin seront ouvertes à des personnes extérieures, dans le cadre du festival MIMOS. Les participant·e·s auront l’occasion de découvrir ce festival international des arts du mime et du geste en assistant à des spectacles du festival, et de présenter au public leur travail en fin de semaine.
L’inscription est ouverte aux jeunes artistes professionel·les (jusqu’à 35 ans) ou en voie de professionnalisation (jusqu’à 30 ans). .
11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes
L’événement Stage franco-allemand Mouvement, matériaux et marionnettes Périgueux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Communal de Périgueux
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