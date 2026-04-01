Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE

Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Chasseradès vous accueille pour faire la fête ! Au programme

15 août

tournoi de sixte + bal

16 août

paëlla le midi + tournoi de pétanque + bal + feu d’artifice

Buvette sur place

Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès

Chasseradès vous accueille pour faire la fête ! Au programme

15 août

tournoi de sixte + bal

16 août

paëlla le midi + tournoi de pétanque + bal + feu d’artifice

Buvette sur place

Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès .

Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

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English :

Chasserad%E8s invites you to come celebrate! Here’s what’s on the schedule:

August 15:

sixte tournament + dance

August 16:

paella for lunch + pétanque tournament + dance + fireworks

Refreshments available on site

Organized by the Chasseradès Festival Committee

L’événement CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere