CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet
samedi 15 août 2026 · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
CHASSERADES EN FÊTE
Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Chasseradès vous accueille pour faire la fête ! Au programme
15 août
tournoi de sixte + bal
16 août
paëlla le midi + tournoi de pétanque + bal + feu d’artifice
Buvette sur place
Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès
Chasseradès vous accueille pour faire la fête ! Au programme
15 août
tournoi de sixte + bal
16 août
paëlla le midi + tournoi de pétanque + bal + feu d’artifice
Buvette sur place
Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès .
Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie
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English :
Chasserad%E8s invites you to come celebrate! Here’s what’s on the schedule:
August 15:
sixte tournament + dance
August 16:
paella for lunch + pétanque tournament + dance + fireworks
Refreshments available on site
Organized by the Chasseradès Festival Committee
L’événement CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere
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