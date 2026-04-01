UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet

samedi 15 août 2026 · Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Chasseradès
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE

Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Chasseradès vous accueille pour faire la fête ! Au programme
15 août
tournoi de sixte + bal

16 août
paëlla le midi + tournoi de pétanque + bal + feu d’artifice

Buvette sur place
Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès
Chasseradès vous accueille pour faire la fête ! Au programme
15 août
tournoi de sixte + bal

16 août
paëlla le midi + tournoi de pétanque + bal + feu d’artifice

Buvette sur place
Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès   .

Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chasserad%E8s invites you to come celebrate! Here’s what’s on the schedule:
August 15:
sixte tournament + dance

August 16:
paella for lunch + pétanque tournament + dance + fireworks

Refreshments available on site
Organized by the Chasseradès Festival Committee

L’événement CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)