Chat caché, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Chat caché Samedi 19 décembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Par la Compagnie Davaï !

Un chat, des papillons multicolores, des fourmis, des oiseaux… Adapté du livre de Natalie Tual, ce spectacle musical emmène les plus petits à la découverte des trésors du jardin.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par la Compagnie Davaï ! Un chat, des papillons, des fourmis, des oiseaux… Adapté du livre de Natalie Tual, ce spectacle musical emmène les plus petits à la découverte des trésors du jardin.

Philippe Talaud