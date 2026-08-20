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Chat caché, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Chat caché, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Chat caché Samedi 19 décembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Par la Compagnie Davaï !
Un chat, des papillons multicolores, des fourmis, des oiseaux… Adapté du livre de Natalie Tual, ce spectacle musical emmène les plus petits à la découverte des trésors du jardin.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la Compagnie Davaï ! Un chat, des papillons, des fourmis, des oiseaux… Adapté du livre de Natalie Tual, ce spectacle musical emmène les plus petits à la découverte des trésors du jardin.

Philippe Talaud

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