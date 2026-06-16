CHAT FAIT BOUM ! DOUYOU DÉMONE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
CHAT FAIT BOUM ! DOUYOU DÉMONE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne jeudi 9 juillet 2026.
Ramonville-Saint-Agne
CHAT FAIT BOUM ! DOUYOU DÉMONE
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 10:15:00
Date(s) :
2026-07-09
Théâtre burlesque et théâtre d’objets Spectacle jeune public à partir de 3 ans Durée 45 mn
Un spectacle jeune public à partir de 3 ans, entre théâtre burlesque et théâtre d’objets, qui aborde avec légèreté nos pouvoirs de réparation et de transformation.
On y rencontre, entre autre Mam’Suzie, 3 doudous-chat, 3 bols, 3 valises, 4 bêtes et une présentatrice TV.
Aide à l’écriture et mise en scène Françoise HÉRAULT
Regards extérieurs Emilie JEHENNE, Rosetta ARCURI. .
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Burlesque theater and object theater Show for young audiences ages 3 and up Running time: 45 minutes
L’événement CHAT FAIT BOUM ! DOUYOU DÉMONE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- JAM JAZZ Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 25 juin 2026
- Groupe d’expression parents d’adolescent.e.s, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne 27 juin 2026
- UMWELT • Cie Endogène, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne 2 juillet 2026
- Café Bricol’ à Ramonville Saint-Agne / Cité Rose, Salle Pablo Picasso, Ramonville-Saint-Agne 4 juillet 2026
- JéXa en concert, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne 4 juillet 2026