CHAT FAIT BOUM ! DOUYOU DÉMONE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

CHAT FAIT BOUM ! DOUYOU DÉMONE

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 10:15:00

Date(s) :

2026-07-09

Théâtre burlesque et théâtre d’objets Spectacle jeune public à partir de 3 ans Durée 45 mn

Un spectacle jeune public à partir de 3 ans, entre théâtre burlesque et théâtre d’objets, qui aborde avec légèreté nos pouvoirs de réparation et de transformation.

On y rencontre, entre autre Mam’Suzie, 3 doudous-chat, 3 bols, 3 valises, 4 bêtes et une présentatrice TV.

Aide à l’écriture et mise en scène Françoise HÉRAULT

Regards extérieurs Emilie JEHENNE, Rosetta ARCURI. .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Burlesque theater and object theater Show for young audiences ages 3 and up Running time: 45 minutes

L’événement CHAT FAIT BOUM ! DOUYOU DÉMONE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE