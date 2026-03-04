Château de Caen : Visites flash des trésors cachés – Tour de la Reine Mathilde et Donjon, Musée de Normandie, Caen

Château de Caen : Visites flash des trésors cachés – Tour de la Reine Mathilde et Donjon 13 et 14 juin Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Découvrez deux trésors cachés du Château de Caen : la Tour de la Reine Mathilde et le Donjon.

Visites flash samedi et dimanche à 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h (départs simultanés)

Durée 30 minutes. Tout public, dès 8 ans.

RDV au Pavillon d’accueil du château le jour de l’activité. Dans la limite des places disponibles.

L’enfant doit être accompagné d’una dulte.

Visites proposées par le Musée de Normandie – Château de Caen.

Musée de Normandie Château 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/ https://www.facebook.com/MuseedeNormandie;https://www.instagram.com/musee_de_normandie/ Situé dans l’enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société.

Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

© Musée de Normandie – Ville de Caen / Philippe Delval