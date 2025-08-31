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Château de Cunault, Prieurale de Cunault, Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Prieurale de Cunault · Gennes-Val-de-Loire

Château de Cunault, Prieurale de Cunault, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Prieurale de Cunault
Adresse
3 place Victor Dialand, Cunault
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire

Château de Cunault 19 et 20 septembre Prieurale de Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’imposante demeure bâtie au 19e siècle incarne l’éclectisme architectural typique de l’époque. Le porche d’entrée du 17e siècle provient du Prieuré voisin.
Visite guidée par le propriétaire, le dimanche 16h (durée : 45 min).

Prieurale de Cunault 3 place Victor Dialand, Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
L’imposante demeure bâtie au 19e siècle incarne l’éclectisme architectural typique de l’époque. Le porche d’entrée du 17e siècle provient du Prieuré voisin.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture

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