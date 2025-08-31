Château de Cunault, Prieurale de Cunault, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Château de Cunault 19 et 20 septembre Prieurale de Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’imposante demeure bâtie au 19e siècle incarne l’éclectisme architectural typique de l’époque. Le porche d’entrée du 17e siècle provient du Prieuré voisin.

Visite guidée par le propriétaire, le dimanche 16h (durée : 45 min).

Prieurale de Cunault 3 place Victor Dialand, Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’imposante demeure bâtie au 19e siècle incarne l’éclectisme architectural typique de l’époque. Le porche d’entrée du 17e siècle provient du Prieuré voisin.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture