CHÂTEAU DE FESLES REPAS ACCORDS METS ET VINS Bellevigne-en-Layon
CHÂTEAU DE FESLES REPAS ACCORDS METS ET VINS Bellevigne-en-Layon samedi 20 juin 2026.
CHÂTEAU DE FESLES REPAS ACCORDS METS ET VINS
316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-11-28
Repas accords mets et vins
Venez découvrir la délicieuse association des vins du Château de Fesles avec des mets sélectionnés par notre traiteur. Menu dégustation 7 vins en accord avec 7 mets. Repas dans le Château ou dans les jardins en fonction de la météo. .
316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 94 08 contact@fesles.com
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English :
Wine and food pairings
L’événement CHÂTEAU DE FESLES REPAS ACCORDS METS ET VINS Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages