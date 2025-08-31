Château de la Boussinière, Château de la Boussinière, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Boussinière · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Château de la Boussinière 19 et 20 septembre Château de la Boussinière Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez célébrer les 400 ans du château, ancienne propriété d’Elisa Amiot, fondatrice de la maison Veuve Amiot. Cette bâtisse fut édifiée au 17e siècle sur une vaste terrasse offrant une vue exceptionnelle sur la vallée de la Loire.
ExpositionCouleurs de Bretagne, paysages à croquerdu 16 au 27 septembre
Samedi et dimanche : 14h30-19h
Visite libre des jardins suspendus, de la terrasse et du rez-de-chaussée du château.
Dégustation gratuite du pétillant de Loire des caves Veuve Amiot de Saumur.
Samedi et dimanche 10h-19h
Château de la Boussinière 658 route du Thoureil, Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Gennes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez célébrer les 400 ans du château, ancienne propriété d’Elisa Amiot, fondatrice de la maison Veuve Amiot. Cette bâtisse fut édifiée au 17e siècle sur une vaste terrasse offrant une vue sur la de …
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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