Château de la Groussinière, Château de la Groussinière, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Château de la Groussinière Samedi 19 septembre, 10h00 Château de la Groussinière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Château édifié en 1814 dans le style néo-classique

Samedi // 10h à 16h

• Visite commentée par le propriétaire.

• Gratuit

Château de la Groussinière La Groussinière Contigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire La Groussinière compte en réalité deux bâtiments. Le plus moderne date du XIXe siècle, bâti dans un style néoclassique. La façade, très sobre, est marquée par la présence d’un perron où il fait bon prendre le soleil. Il est surmonté d’un blason où figuraient autrefois les armes des Quatrebarbes (qui furent propriétaires des lieux). Elles ont été remplacées par des bas-reliefs symbolisant la famille Masson. Derrière la porte d’entrée du bâtiment, le regard est attiré par un très grand et magnifique escalier de bois qui en impose. Une tour avait dû être ajoutée au bâtiment pour accueillir cet escalier.

Le deuxième bâtiment est plus modeste. La petite Groussinière date du XVIe et ne manque pas d’intérêt. Elle a été entièrement restaurée, grâce au savoir-faire d’artisans locaux, après avoir été détruite par un incendie il y a une dizaine d’années. On peut y voir notamment une cheminée comptant deux fours à pain ainsi qu’un potager : il s’agit d’un espace en bord de fenêtre comptant deux encoches pour y déposer de la braise et où il était possible alors de garder au chaud le potage ou un plat en sauce, par exemple.

Château édifié en 1814 dans le style néo-classique

©OTAB