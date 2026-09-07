Église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du souterrain près de l’église

Samedi et dimanche // 10h à 17h

• Gratuit

Église Notre-Dame 1 Rue Étienne de Contigné, 49330 Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le village de Contigné possède une vie paroissiale très ancienne. Sous l’Ancien Régime, l’église était au cœur de la vie de la seigneurie locale, notamment liée aux seigneurs du château du Margat, un édifice du XVIIe siècle situé sur la commune. Comme beaucoup d’églises de la région, l’édifice d’origine a été profondément remanié ou reconstruit au XIXe siècle pour s’adapter à la croissance de la population et aux goûts de l’époque. L’intérieur de l’église abrite un élément patrimonial remarquable du XIXe siècle : le monument funéraire et le buste de François Drouet.

Visite du souterrain près de l’église

©OTAB