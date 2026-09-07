Église Saint-Pierre et chapelle du cimetière, Cherré, Les Hauts-d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Cherré · Les Hauts-d'Anjou
Informations pratiques
Église Saint-Pierre et chapelle du cimetière 19 et 20 septembre Cherré Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Chapelle du cimetière
> Cimetière
Samedi et dimanche // 10h à 16h
• Visite libre
• Gratuit
Église Saint-Pierre
> Place de l’église
Église de fondation romane et reconstruite au
19ème siècle à la suite d’un incendie
Samedi et dimanche // 10h à 16h
• Visite libre
• Gratuit
Cherré 4531 Rue de l’Église, 49330 Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire L’église est reconstruite au 19e siècle mais conserve son clocher du 17e siècle.
Elle est entièrement détruite par le feu lors de la Chouannerie d’où sa récente reconstruction. En 1967, des travaux mettent à jour les peintures du calvaire et trois statues sans tête dont l’une représente Saint-Séréné. Elles proviennent probablement du Plessis aux Nonnains, un domaine situé sur Cherré, et datent certainement de la fin du 11e siècle.
Chapelle du cimetière
©OTAB
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