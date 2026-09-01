Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Château de Montreuil-Bellay

Place des Ormeaux Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château construit entre le 11e et le 15e siècle est meublé et habité par la même famille depuis 200 ans.

Ce château fortifié est reconstruit une première fois au 13e siècle sur les vestiges du premier donjon de Foulques Nerra. A la fin du 15e siècle, il est considérablement agrandi avec l’ajout d’un château neuf puis il subit plusieurs campagnes de restauration au 19e siècle.

Visites libres du château et des jardins incluant une présentation historique de 20 minutes.

Visites guidées : partez à la découverte des entrailles de la forteresse à 10h30 et 15h.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. .

Place des Ormeaux Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 33 06 cmbemail@gmail.com

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English :

Built between the 11th and 15th centuries, the château has been furnished and lived in by the same family for 200 years.

L’événement Château de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME