Hôpital Saint-Jean Montreuil-Bellay
samedi 19 septembre 2026 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
Hôpital Saint-Jean
561 Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Construit au 15e siècle, cet hôtel-Dieu avait pour vocation d’offrir un abri aux pèlerins et aux malades avant d’entrer dans la ville.
Le monument est composé d’une nef autrefois réservée aux malades et d’un chœur pour la chapelle. Le nom du lieu provient de la porte Saint-Jean située à proximité.
Il accueille l’exposition des artistes sculpteur en argile et peintre figuratif, Karen Buratti et Gilbert Houbre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 13h et de 14h à 18h. .
561 Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr
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English :
Built in the 15th century, this Hôtel-Dieu was intended to provide shelter for pilgrims and the sick before entering the city.
L’événement Hôpital Saint-Jean Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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