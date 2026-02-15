Château de Saint Mesmin Castel en jeux Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre

Château de Saint Mesmin Castel en jeux

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Au château, on jouera tout au long du weekend. Ne manquez pas les structures gonflables, le wargame ou simulation de batailles sur table, l’initiation au combat, les duels, l’escrime ludique, le micro-escape game, le landscape game, les jeux de société, les jeux en bois, les coloriages, la chasse au trésor. De quoi vous offrir une vraie escapade ludique ! .

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

