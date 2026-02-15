Château de Saint Mesmin Castel en jeux Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre
Château de Saint Mesmin Castel en jeux Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre samedi 12 septembre 2026.
Château de Saint Mesmin Castel en jeux
Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Au château, on jouera tout au long du weekend. Ne manquez pas les structures gonflables, le wargame ou simulation de batailles sur table, l’initiation au combat, les duels, l’escrime ludique, le micro-escape game, le landscape game, les jeux de société, les jeux en bois, les coloriages, la chasse au trésor. De quoi vous offrir une vraie escapade ludique ! .
Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Château de Saint Mesmin Castel en jeux
L’événement Château de Saint Mesmin Castel en jeux Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-02-15 par OT Bocage Bressuirais